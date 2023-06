Omicidio Primavalle, trovata droga nell’abitazione del 17enne arrestato per la morte di Michelle Causo

Gli investigatori che stanno indagando sulla morte di Michelle Maria Causo, uccisa con almeno 6 coltellate nel quartiere Primavalle di Roma, hanno trovato a casa del 17enne fermato e poi arrestato dopo un lungo interrogatorio per l’omicidio della giovane alcune dosi di stupefacenti. Una delle ipotesi al vaglio della polizia è che il movente possa essere legato a un piccolo debito – 30 o 40 euro – della giovane con il presunto assassino, e la droga potrebbe esserne stata la ragione. Quando i poliziotti sono entrati nell’abitazione di via Giuseppe Benedetto Dusmet, il ragazzo non ha cercato di fuggire, non ha negato l’omicidio né ha scaricato la responsabilità su altri. Ora gli investigatori stanno analizzando anche i cellulari trovati nella sua casa, tra i quali ci sarebbe anche quello della vittima. Sul corpo di Michelle Causo è stata già eseguita l’autopsia, che ha confermato che la giovane è stata colpita almeno 6 volte con un coltello da cucina. La ragazza è stata ferita all’addome, al collo e alla schiena, e secondo una prima analisi indicherebbe che ha tentato di difendersi.

