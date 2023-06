Primavalle, il dolore del fidanzato di Michelle Causo: «Ho perso tutto. Me l’hanno ammazzata, non ritornerà più»

L’omicidio di Michelle Maria Causo, il cui corpo è stato ritrovato in un sacco dell’immondizia dentro un carrello della spesa in via Stefano Borgia a Primavalle (quartiere a nord-ovest di Roma), ha sconvolto l’opinione pubblica, e devastato in particolar modo chi conosceva e amava la 17enne. Come il suo fidanzato, che si è lasciato andare ad uno sfogo sui social network pieno di amore e di dolore: «Me l’hanno ammazzata. Michelle non ritornerà più. E io non ho più niente», ha scritto su Instagram, secondo quanto riporta Repubblica. «Ho perso tutto quello che mi era di conforto», si legge ancora nel suo messaggio, «Ho perso la fame, il sonno, il suo sorriso. Ho perso che quando stavo giù c’era lei con me. Adesso non mi rialzerò mai più in piedi. Mai, perché mi hanno portato via la mia vita, la persona che per un anno e 7 mesi mi è stata accanto».

Alle parole di dolore, il giovane fa seguire l’invito a partecipare alla fiaccolata che lunedì pomeriggio partirà dal liceo Vittorio Gassmann. E poi, le immagini di quando Michelle era ancora in vita: frammenti di quotidianità, che la inquadravano mentre era al ristorante o dormiva. «Il primo giorno senza di te è la cosa più brutta che mi poteva capitare. Sei il mio angelo, sei bellissima. Ora però vola via in alto, via da questo mondo di m… che ti ha portato via da me», aggiunge il ragazzo. Per poi concludere: «Misci ci protegge tutti da lassù». Per l’omicidio di Michelle, è stato arrestato un coetaneo della giovane, nato a Roma da una famiglia originaria dello Sri Lanka. L’accusa è quella di omicidio volontario: secondo le prime ricostruzioni, la ragazza è stata uccisa con almeno sei fendenti, forse al termine di una lite.

