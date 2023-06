Napoli, furto in casa di Zielinski: portati via gioielli, borse di marca e una Mercedes

Il centrocampista polacco non era in casa quando i ladri sono entrati. L’auto è stata poi ritrovata grazie alla scatola nera installata a bordo

Dopo i furti in casa degli juventini Kaio Jorge e, due settimane più tardi, di Moise Kean, anche l’abitazione del calciatore Piotr Zielinsky è stata svaligiata. Il centrocampista del Napoli non era in casa al momento del furto, in località Varcaturo a Giugliano in Campania, nel napoletano. A intervenire sono stati i carabinieri, che in queste ore stanno ricostruendo la dinamica e facendo un inventario della refurtiva. A essere spariti dall’appartamento del calciatore polacco sono diversi gioielli, altri monili e delle borse di marca. I ladri hanno rubato anche l’auto di Zielinski, che era parcheggiata davanti all’abitazione, una Mercedes Amg Gt 63 del valore di circa 190mila euro. Ma i militari l’hanno poi rintracciata e recuperata nel comune di Aversa, grazie al segnale gps inviato dalla scatola nera installata a bordo del veicolo.

