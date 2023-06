Russia, i nuovi documenti: «Surovikin membro vip segreto del gruppo Wagner con 30 alti dirigenti e 007 russi»

Il generale russo Sergei Surovikin, arrestato ieri 29 giugno a seguito del fallito colpo di Stato tentato, sarebbe un membro vip del Gruppo Wagner, guidato dal leader Yevgeny Prigozhin. È quanto annuncia la Cnn che ha visionato dei documenti esclusivi ottenuti dal Dossier Center investigativo russo. Nelle carte, spiega l’emettente statunitense, viene provato che Surovikin aveva un «numero di registrazione personale» con la compagnia Wagner, insieme ad un’altra trentina di alti dirigenti e membri dell’intelligence di Mosca, anche loro vip segreti del gruppo di mercenari. Non si conosce ancora cosa comporti essere parte dei vip della Wagner.

Chi è Sergei Surovikin

Surovikin è soprannominato «Generale Armageddon» per le sue spietate tattiche di bombardamento delle città. È stato a capo dell’operazione militare in Ucraina da ottobre 2022 a gennaio 2023. In autunno era stato infatti, nominato dal presidente russo Vladimir Putin, per guidare le forze di Mosca e la campagna con cui la Russia ha bombardato i sistemi di approvvigionamento energetico di Kiev, colpendo le centrali elettriche ucraine e altre infrastrutture vitali.

