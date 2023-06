Partenza in pieno agosto, niente stop per Natale e Capodanno: ecco il calendario della Serie A 2023-2024

Inizierà fra nemmeno 50 giorni, il 20 agosto, e terminerà il 26 maggio, in vista degli Europei, il prossimo campionato di Serie A, le cui date sono state rese ufficiali oggi dalla Lega. Le particolarità dell’anno calcistico che verrà? La prima è che i turni infrasettimanali sono ridotti all’osso. Ce ne sarà solo uno, il 27 settembre 2023. Già decise anche le pause per le partite delle Nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024. La seconda è che si giocherà anche tra Natale e Capodanno. Al momento quindi, sembra essere stata rifiutata la proposta dell’Associazione Nazionale Calciatori di spacchettare il turno tra la Supercoppa e la ripresa delle Coppe Europee in due giornate nelle quali avrebbero giocato dieci squadre ciascuna, in modo da far riposare i giocatori a turni.

Il calendario della Coppa Italia

Definito anche il calendario della Coppa Italia, al via il 6 agosto con il turno preliminare. Poi i trentaduesimi di finale, il 13; i sedicesimi, l’1 novembre; gli ottavi verranno ripartiti su quattro date 6 dicembre, 20 dicembre, 10 e 17 gennaio. Il 31 gennaio i quarti e poi l’andata e il ritorno delle semifinali, 3 e 34 aprile. Per chiudere con la finale il 15 maggio.

