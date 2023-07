La Francia si prepara a un’altra notte di violenze dopo la morte di Nahel: schierati ancora 45mila agenti

Dopo la quarta notte di disordini scatenate dall’uccisione del 17enne Nahel da parte di un poliziotto a Nanterre, il ministro dell’Interno Darmanin ha annunciato di aver schierato lo stesso numero di agenti di ieri (45 mila) in tutto il Paese, per fronteggiare le violenze che sono esplose in numerose città. Blindati, elicotteri, reparti speciali della Gign: a Marsiglia e Lione, le due città che la notte tra venerdì e sabato hanno più sofferto per la violenza degli incidenti, hanno visto affluire una quantità senza precedenti di rinforzi. Proprio a Marsiglia, la questura ha fatto sapere di aver arrestato 14 persone che stavano tentando di saccheggiare dei negozi in pieno centro. Tra i 14 fermi, 7 di loro sono stati colti in flagranza in un negozio, secondo la prefettura. Alcuni individui hanno anche tentato di irrompere nella caserma dei vigili del fuoco sulla Canebière, ma la polizia ha sventato l’assalto. A Parigi è schierata la polizia in assetto antisommossa per reprimere la violenza e le rivolte, mentre i commercianti stanno posizionando oggetti vari davanti ai negozi per paura delle azioni dei manifestanti. A fronte dell’impressionante numero di fermati ieri notte, oltre 1.300, sono stati segnalati 1.350 veicoli incendiati, 266 edifici in fiamme o danneggiati gravemente, fra cui 26 municipi e 24 scuole. Minore il numero degli incendi sulle strade (cassonetti e arredo urbano), 2.560. Mentre sono stati 31 gli assalti ai commissariati, 16 quelli ai posti di polizia municipale, 11 a caserme di gendarmeria. Almeno 79 i poliziotti e gendarmi feriti.

