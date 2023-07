Twitter down, Elon Musk corre ai ripari: limite temporaneo al numero di tweet visualizzabili (soprattutto ai non abbonati)

Non è ancora chiaro per quanto tempo rimarrà in vigore il tetto ai post visibili

Nel pomeriggio sono iniziati i problemi. Un numero sempre maggiore di utenti ha lamentato difficoltà a caricare i tweet del proprio feed, con il primo picco raggiunto poco dopo le 17 e il secondo intorno alle 18, con le Liste che per molti utenti sono ancora inutilizzabili. Problemi tecnici? Oppure i primi sintomi dell’ultima trovata di Elon Musk per racimolare il denaro pagato per l’acquisto del social network e rientrare dalle spese? Mentre la situazione del down migliorava pur rimanendo critica, infatti, intorno alle 19 il patron dell’uccellino blu pubblicava sul suo profilo un messaggio per tutti gli utenti: «Per risolvere i problemi relativi al data scraping [la raccolta automatica di dati su intere pagine web, ndr] e manipolazioni del sistema, abbiamo introdotto i seguenti limiti temporanei:

Gli account verificati non potranno visualizzare più di 6 mila post al giorno

Gli account non verificati non potranno visulizzarne più di 600

I nuovi account non verificati non potranno visualizzarne più di 300».

DOWNDETECTOR / Segnalazioni di problemi a Twitter dal mattino dell’1 luglio 2023

Le reazioni

Non è chiaro per quanto tempo rimarranno in vigore questi limiti, o se siano in qualche modo una risposta o addirittura la causa dei malfunzionamenti riscontrati oggi. Quel che è certo è che sulla piattaforma le nuove regole hanno già raccolto numerose reazioni. Da chi, dall’alto della propria spunta pagata ed ottenuta commenta: «Vado a vedere quanto tempo ci vuole a visualizzare 6 mila post»; a chi insinua che le ragioni dietro la scelta di Musk siano puramente economiche. Nel frattempo, si moltiplicano i tweet di coloro che, a volte ignari della novità, si sono visti interrompere il feed sul più bello e se ne lamentano pubblicando lo screenshot del messaggio ricevuto sul proprio profilo. Insomma, forse non è chiaro quanto ci voglia a visualizzare 6 mila post, ma è evidente che 300 possono essere raggiunti abbastanza in fretta.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: