Giochi Europei 2023, Italia da record: 100 medaglie per gli azzurri lanciati verso Parigi 2024

Sono 100 le medaglie raccolte dagli atleti e dalle atlete azzurre ai giochi europei 2023 in Polonia. Gli ori sono 35, gli argenti 26, e 39 i bronzi per un’edizione che darecord, in cui gli azzurri hanno dominato il medagliere portando a casa anche la vittoria nella classifica a punti. La Spagna raccoglie poco più di metà delle medaglie lasciate dall’Italia – 57 podi, di cui 21 ori, 17 argenti e 19 bronzi – mentre Regno Unito, Germania e Francia sono molto più lontane. «Semplicemente fantastici» – commenta il presidente del Coni, Giovanni Malagò – «l’Italia Team ha onorato al meglio il proprio Paese, vivendo da protagonista i Giochi Europei di Cracovia 2023. Le atlete e gli atleti azzurri hanno dominato il medagliere per numero di ori e per numero di medaglie». Ben più di un segnale positivo in vista della prova delle Olimpiadi 2024 a Parigi. Traguardo verso cui l’Italia si avvicina «con la consapevolezza delle proprie potenzialità e con l’obiettivo di regalare ancora tante gioie ai propri sostenitori». «Un’edizione storica, da record, in cui lo sport italiano ha dimostrato ancora una volta la propria forza, in tutte le discipline. Il mio ringraziamento va alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutti gli official che hanno consentito di scrivere questa pagina bella, unica e indelebile», ha aggiunto ancora Malagò.

In copertina: CONI / Aziz Abbes Mouhiidine, il portabandiera dell’Italia Team nella cerimonia di chiusura dei Giochi Europei 2023

