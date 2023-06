Vittoria storica dell’atletica italiana in Polonia: è prima ai Giochi Europei 2023 di Cracovia

L’Italia vince i Giochi europei 2023 di Polonia e per la prima volta porta a casa la coppa Europa, dopo aver dominato per due giorni la classifica generale a punti. La squadra italiana non aveva mai vinto né nella formula coppa Europa né in quella campionati europei a squadre. Quattordici in tutto gli ori per gli azzurri, poi 15 argenti e 20 bronzi. Il punteggio delle 37 discipline valide per la classifica a squadre ha permesso al team italiano di portarsi in prima posizione con 426.5 punti. Decisive, nell’ultima giornata, le vittorie nel salto in alto di Gianmarco Tamberi e nel getto del peso di Zane Weir, che hanno contribuito a tenere a distanza le altre nazionali. L’Italia chiude davanti ai padroni di casa della Polonia che si ferma a 402.5 punti e alla Germania, terza a 387.5. «Per la prima volta nella storia l’Italia conquista la Coppa Europa-Europei a squadre!», festeggia la Federazione, «non era mai accaduto nelle precedenti 38 edizioni a partire dal 1965! È il trionfo di tutta l’Atletica Italiana».

