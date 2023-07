Terremoto Mediaset, la svolta di Pier Silvio Berlusconi dietro lo strappo con Barbara d’Urso. La frase profetica: «Basta mix cronaca e gossip»

A pochi giorni dall’annuncio dei nuovi palinsesti di Mediaset, la nota stringata con cui l’azienda di Cologno Monzese ha anticipato che Barbara d’Urso non sarà più alla conduzione di Pomeriggio 5 ha riaperto le ipotesi sul futuro della conduttrice, oltre che della stessa Tv del Biscione. Mediaset in due righe ha liquidato la conduttrice ringraziando «Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete». In quel comunicato un cenno al destino di D’Urso ci sarebbe anche, anche se ancora vago: «Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali».

Nessun divorzio quindi? Lo scenario che vorrebbe d’Urso in partenza da Mediaset per accasarsi alla Rai era riemerso di recente, quando si parlava di un posto da giudice a Ballando con le stelle per la conduttrice rimasta di fatto fuori dalla nuova linea voluta da Pier Silvio Berlusconi. La «ricerca di nuovi progetti» potrebbe rivelarsi un’attività a vuoto, se d’Urso non dovesse trovare un’idea congeniale con il nuovo corso. Come riporta Repubblica, da mesi l’ad di Mediaset avrebbe fatto capire di voler dare una svolta alla linea editoriale. In particolare sulla cronaca e quel mix con l’intrattenimento, di cui d’Urso è stata protagonista del pomeriggio di Canale 5 per oltre un decennio. Lo scorso autunno, Pier Silvio Berlusconi aveva tuonato: «I programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato». Parole che per chi aveva fatto dell’infotainment il proprio marchio di fabbrica erano sembrate un preavviso di sfratto.

Nel mirino ci sarebbero anche i reality come Grande Fratello e L’isola dei famosi, che potrebbero subire radicali trasformazioni nella prossima stagione. A cominciare da chi li conduce, in primi Ilary Blasi, grande amica di Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio. Quale sarà la nuova linea, dovrebbe emergere il prossimo martedì, quando saranno resi noti i palinsesti Mediaset. In quell’occasione sarà anche chiaro se Myrta Merlino abbia trovato casa a Cologno Monzese, dopo il suo laconico saluto a L’aria che tira su La7. Secondo il sito davidemaggio.it, Merlino sarebbe la candidata ideale per sostituire d’Urso nel pomeriggio di Canale 5.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: