Palio di Siena, vittoria della Selva davanti alla Torre. Decimo successo per Tittia

A vincere il Palio di Siena corso domenica 2 luglio in piazza del Campo, dedicato alla Madonna di Provenzano, è la contrada della Selva, grazie alla quinta volta consecutiva – e il decimo successo totale – del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, per la seconda volta con Violenta La Clodia. Quello di Tittia è un record nella storia del palio. Alla Selva va dunque il drappellone realizzato dall’artista Roberto Di Jullo. La mossa è durata circa 40 minuti, con la contrada alla rincorsa della Chiocciola che l’ha ritardata quanto più possibile perché tra i canapi c’era la rivale Tartuca. Tittia è stato in testa praticamente per tutti e tre i giri, chiudendo davanti alla Torre. In corsa sono caduti i fantini di Istrice, alla prima curva di San Martino, Giraffa e Chiocciola alla prima curva del Casato, Onda alla seconda curva di San Martino. Tittia è sempre uscito in trionfo da piazza del Campo dal 2019 a oggi, stop per Covid permettendo: per la Giraffa nel luglio 2019, per la Selva nell’agosto del 2019, per il Drago nel luglio 2022, per il Leocorno nell’agosto 2022 e nuovamente per Selva quest’oggi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: