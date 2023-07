Diamond League, l’invasione di campo ai 400 ostacoli frena l’italiano Sibilio. Il telecronista perde la calma: «Cretini, sono entrati degli imbecilli» – Il video

Durante la gara dei 400 ostacoli maschile a Stoccolma gli atleti lanciati verso il traguardo si sono trovati di fronte un gruppo di manifestanti per il clima entrati in pista. Warholm, lanciatissimo, riesce a evitarli, vincendo il podio. Ma a farne le spese è soprattutto l’italiano Alessandro Sibilio che sembrava in grado di chiudere al secondo posto e invece, frenato, riesce a chiudere solo al quarto. Davanti alla scena il telecronista Nicola Roggero perde la calma: «Questi cretini, dovrebbero avere rispetto per gli atleti, che sono giovani come loro»

Invasione di pista con Roggero che impazzisce in telecronaca pic.twitter.com/sXNoXoLsCH

— erclab_ilritorno (@erclab_tweet) July 2, 2023

