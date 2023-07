Prigozhin, il nuovo audio attribuito al leader del gruppo Wagner: «A breve nuove vittorie al fronte»

Nel primo messaggio audio diffuso in una settimana, il leader del Gruppo Wagner avrebbe promesso «nuove vittorie al fronte in un futuro prossimo» per la sua compagnia. Non è ancora chiaro dove si trovi, Yevgeny Prigozhin. Il messaggio è stato postato sul canale Grey Zone, vicino alla Wagner: dura una quarantina di secondi, e la voce parlante sembra essere effettivamente la sua. L’audio non è stato tuttavia diffuso da altri canali normalmente utilizzati per trasmettere i messaggi di Prigozhin. In particolare quello considerato ufficiale, il Press-Sluzhba Prigozhina, appartenente alla sua holding Concord. Il contenuto, attribuito al capo della compagnia, è il seguente: «Oggi abbiamo bisogno del vostro sostegno più che mai. Grazie per questo. Voglio che capiate che la nostra Marcia per la Giustizia (del 24 giugno, ndr) era diretta a combattere i traditori e mobilitare la nostra società. E penso che abbiamo ottenuto molto di questo. In un prossimo futuro sono sicuro che vedrete le nostre prossime vittorie al fronte. Grazie ragazzi!».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: