No! Queste auto non sono state lanciate da un palazzo durante le proteste in Francia del 2023

Una pioggia di auto, letteralmente. È quello che si vede in un video che circola sui social media in questi giorni, che numerosi utenti attribuiscono all’evento del momento: le proteste in Francia. I giovani transalpini sarebbero saliti al parcheggio e avrebbero spinto giù diverse automobili in segno di protesta per la morte del giovane Nahel, ucciso da un agente di polizia dopo che il ragazzo non si era fermato a un posto di blocco.

Analisi

«In Francia, le auto sono state lanciate da un parcheggio durante le proteste».

Questa è la descrizione che accompagna uno dei post che condivide il video.

Con una ricerca immagini inversa ci rendiamo subito conto che il video non è stato girato nel 2023. Anzi, troviamo clip risalenti al 2021, 2019, fino al 2017. Affinando ancora i termini di ricerca risaliamo a questa clip, condivisa dall’account FilmFreeway che svela da dove provenga il video. Si tratta della scena della pioggia di auto apparsa nel film Fast & Furious – The Fate of the Furious. Quella mostrato su Facebook sembra essere un video girato dal dirimpettaio del parcheggio, o da un membro della crew, dato che la scena vera e propria è girata da una diversa inquadratura. Per verificarlo basta cercarla su YouTube, dopo 2′ 31” dall’inizio del video.

Conclusioni

Un video che circola sui social mostra diverse auto cadare, “lanciate” da un parcheggio a piani. Numerosi utenti sostengono che si tratti di una delle forme di protesta messe in atto in Francia in questi giorni. In realtà, si tratta di una scena del film Fast & Furious – The Fate of the Furious uscito nel 2017, molto prima delle proteste in corso oltralpe in questi giorni.

