La prof stakanovista dell’isola d’Elba: «Mai un’assenza in 36 anni»

Oltre alle professoresse che non lavorano per vent’anni ci sono anche quelle che lo fanno per trentasei. Senza mai prendere un’ora di permesso. È il caso della docente di filosofia Nicoletta Minelli, che insegna al liceo di Scienze Umane Raffaello Foresi di Portoferraio. Ha lasciato la scuola «solo i 5 mesi obbligatori della gravidanza e 3 giorni quando ho preso il Covid-19 nell’aprile del 2023», dice oggi in un’intervista a La Nazione. Nel colloquio con Valerie Pizzera dice che «quando mi alzo la mattina non vedo l’ora di andare in classe, perché se ho una preoccupazione gli studenti me la fanno passare. È lo spirito del dovere che ho ereditato da mio padre, il valore del sacrificio coniugato alla passione».

La passione

Minelli è nata a Chiusi della Verna ma è arrivata a Portoferraio a 3 anni: «Mio padre era comandante della Guardia forestale. Si è dedicato con dedizione e passione al suo lavoro finché non è andato in pensione a 60 anni, rivoluzionando tutto il sistema. Ha portato i Canad Air sull’isola tra gli anni ‘80 e ’90 e fatto le prime cesse antifuoco. Era sempre il primo a partire e l’ultimo a rientrare». Del suo lavoro le piace «stare con i giovani e aiutarli nelle loro fragilità. Oggi i ragazzi sono più fragili, catapultati in una realtà virtuale, molto dipendenti dai social. Le famiglie sono diventate iperprotettive e danno sempre contro alla scuola». E quando non lavora «mi piace andare il mare, spesso vado a Chiusi della Verna dove ho una casa. Ma fino al febbraio scorso mi occupavo anche di mia mamma che aveva 92 anni, le facevo da badante».

