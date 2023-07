«Patriot americani per abbattere velivoli russi», il video di Kiev. Mosca punta il dito contro la Nato per gli attacchi con droni

Sono stati i sistemi occidentali Patriot ad abbattere i velivoli andati distrutti il 13 maggio scorso nei cieli della regione russa di Bryansk. A rivelarlo è la stessa Aeronautica militare ucraina in un video pubblicato ieri, 3 luglio, in occasione della Giornata delle forze antiaeree. Il filmato è stato pubblicato sui social delle forze aeree di Kiev e mostra il lato di un Patriot, di fabbricazione americana, sul quale viene riportato il «conteggio» dei velivoli abbattuti dal sistema. Dal video si riescono a distinguere le sagome di tre elicotteri e un drone. Tutti e quattro i velivoli riportano la stessa data: 13 maggio 2023. Poco più a lato, si vedono le sagome di due aerei militari, ma in questo caso la data non è chiaramente visibile. Il bilancio coinciderebbe quasi alla perfezione con i danni riportati dalle autorità russe lo scorso 13 maggio, quando due elicotteri e due caccia sono stati abbattuti, provocando la morte dei loro equipaggi. Nelle scorse settimane, la Russia ha più volte puntato il dito contro la Nato per gli attacchi che ha subìto sul suo territorio. Compreso quello di questa mattina, quando cinque droni sono stati abbattuti vicino a Mosca. Secondo il ministero degli Esteri russo, questi attacchi «non sarebbero possibili senza l’aiuto degli Stati Uniti e dei loro alleati della Nato al regime di Kiev».

