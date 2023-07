No! Il video di questo cecchino non c’entra niente con le proteste in Francia del 2023

A Nanterre, alle porte di Parigi, nella mattinata del 27 giugno un poliziotto ha sparato ed ucciso un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un’auto. Da allora, le strade della Francia sono state teatro di violente proteste. Sul web, nel frattempo, ha iniziato a crearsi un filone di disinformazione focalizzato sui disordini in corso. Una delle ultime bufale sull’argomento riguarda la presunta presenza di un cecchino sul luogo delle proteste.

Il video di un ragazzo che assume una posa da cecchino dall’alto di un tetto viene condiviso e collegato alle recenti proteste che stanno infiammando la Francia.

In realtà, la clip risale al marzo 2023.

Non ha dunque nulla a che vedere con i disordini scoppiati alla fine di giugno 2023.

Analisi

«FRANCIA VICINA ALLA GUERRA CIVILE – La morte di un minorenne con una fedina penale lunga un chilometro è ormai fuori dalla discussione. Quello che sta accadendo in Francia non ha nulla a che fare. Quello che accade è uno scontro di odio etnico, religioso e razziale fra mussulmani africani e lo stato francese. Ormai gli abitanti della Francia sono diventati anche loro oggetto dell’aggressione, non solo nei loro beni che vengono saccheggiati e distrutti, ma anche fisicamente nelle loro persone. Stanno cominciando gli scontri fisici fra francesi e immigrati. Sacceggiate le armerie e i posti di polizia (anche la malavita dello spaccio ci ha messo il suo) sono comparse pistole e armi a canna lunga, fucili d’assalto come gli AK-47 e i rivoltosi hanno cominciato a sparare. E’ una jahad su suolo europeo, come preconizzata dai mullah dell’ISIS? A quando in Italia?». Questa lunga invettiva su Facebook accompagna una serie di video. In uno di essi, un ragazzo vestito di nero sembra puntare un fucile dall’alto di un tetto, come un vero e proprio cecchino.

Il video in questione non è circolato solo in Italia, ma ha scatenato indignazione anche all’estero. Peccato che non abbia alcun collegamento con le proteste in corso: circola online dal marzo 2023. In quel periodo venne girato e pubblicato, probabilmente con l’intento di realizzare una sorta di parodia del videogioco Call of Duty.

Conclusioni

