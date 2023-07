Roma, massacrano 60enne con mazza da baseball e mattarello per una lite condominiale: tre arresti

Una lite condominiale finita in tragedia. Un ragazzo di 26 anni di origine siriana e due italiani di 30 e 37 anni sono stati sottoposti a fermo di indiziato con l’accusa di omicidio in concorso per la morte di uomo, avvenuta a seguito di una discussione tra condomini. A eseguire l’operazione sono stati i carabinieri della compagnia di Roma Ostia, assieme alla Procura della Repubblica di Roma. Secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos, i tre accusati sarebbero coinvolti nell’aggressione ai danni di due uomini romani, rispettivamente di 56 e 60 anni. Sono stati presi a calci e pugni e massacrati con una mazza da baseball e un mattarello in legno, durante una lite condominiale, scoppiata per futili motivi. Gravi le ferite riportate dalle due vittime e il 60enne, una volta trasportato al policlinico Agostino Gemelli di Roma, non ce l’ha fatta ed è morto. I carabinieri, dopo aver identificato i tre accusati, hanno perquisito le loro abitazioni. In una è stata trovata una mazza da baseball e non si esclude che possa essere stata la stessa utilizzata durante la lite. Il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo dei tre. E ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli imputati.

Foto di copertina da archivio

