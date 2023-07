Federico Rossi, il bacio all’improvviso sotto il palco alla fan che poi si ritrae: scoppia la polemica – Il video

C’è chi lo definisce un gesto tipico delle più navigate pop star, chi lo trova offensivo, e ancora chi grida al complotto: quel che è certo è che i social non sono rimasti indifferenti all’inaspettata mossa di Federico Rossi, ex del duo musicale Benji e Fede ed ex fidanzato di Paola di Benedetto, nel corso della sua esibizione al Tim Summer Hits. «Fede» ha infatti deciso di scendere dal palco per salutare i fan in prima fila, e in particolar modo si è soffermato su una ragazza bruna. Dopo aver cantato fissandola intensamente negli occhi, ha poi deciso di baciarla per diversi secondi. La ragazza sembrava all’inizio assecondare il cantante, per quanto sorpresa e un po’ spiazzata. Finché nel video diventato virale si vede allontanarsi mentre Rossi cerca di proseguire con il bacio. Poco si sa, al momento, riguardo la sua identità: per questo c’è chi insinua anche che sia un’attrice, e che fosse stato tutto orchestrato ex ante, di comune accordo. Qualcun altro ipotizza che possa trattarsi della sua nuova fiamma. I commenti, in ogni caso, non si sono risparmiati, e su Twitter infiamma la discussione. «Non so da dove cominciare per elencare tutte le cose sbagliate viste in questo video. Prima tra tutte: e se l’avesse fatto uno che non è Federico Rossi?», scrive su Twitter @FranAltomare.

Critiche e soprattutto i sospetti che la scena fosse stata in qualche modo preparata e che la fan fosse invece un’attrice sono partiti da diversi altri utenti sui social: «Ottima strategia di marketing la cringiata organizzata da Federico Rossi – scrive @simulare su Twitter – la sua esibizione verrà sicuramente vista da mezza Italia ma sinceramente anche io mi vergognerei a quei livelli lì, dai».

E c’è invece chi attacca il cantante, non solo perché quelle scene si erano già viste diversi anni fa con personaggi del mondo della musica ben più blasonati di lui. Ma poi per la certezza che quel gesto fosse già considerato sbagliato trent’anni fa, figuriamoci oggi: «Federico Rossi che si è svegliato Robbie Williams nel 1998 (sì, era una cosa sbagliatissima anche allora, e oggi, fortunatamente, lo sappiamo tuttə, ma anni fa era non solo considerata normale ma anche invidiabile!)».

Sul profilo Twitter del cantante, per il momento, i post sono fermi a ieri, 8 luglio, quando ha scritto: «Rimini. Stasera bruciamo il palco».

