Meloni a Riga prima del vertice Nato di Vilnius: «Con la Lettonia rapporti stabili, insieme anche sull’immigrazione»

Giorgia Meloni ha tenuto un bilaterale con il primo ministro lettone Krisjanis Karins a Riga, prima del vertice Nato di Vilnius domani. Dopo l’incontro ha fatto alcune dichiarazioni: «Abbiamo posizioni identiche su molti argomenti – dice la premier italiana – dopo l’incontro con il primo ministro mi recherò alla base militare di Camp Adazi a salutare i 270 militari italiani che vi lavorano. La loro presenza dimostra quanto sia importante essere attenti, concentrati e lucidi in questa fase su tutti i temi che riguardano la difesa, a cominciare al conflitto in Ucraina». Con Karins, Meloni dice di aver avuto uno «scambio di idee sul tema dell’immigrazione, siamo entrambi paesi di frontiera»: «Il tema per essere affrontato in modo unanime deve essere affrontato all’origine, altrimenti ci saranno sempre delle differenze culturali, solo occupandoci delle frontiere esterne avremo la possibilità di accogliere chi arriva legalmente». Con la Lettonia buoni i rapporti economici: «Dal 2020 i nostri scambi sono aumentati del 30%. Alcune imprese italiane lavorano a unire con le ferrovie le tre capitali baltiche e ci sono importanti investimenti anche dal punto di vista della ricerca e della cooperazione tra atenei».

Il video integrale della conferenza stampa

Leggi anche: