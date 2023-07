No! Questo incendio in un autodeposito non è stato appiccato a Marsiglia durante le proteste in Francia

Sono state centinaia le auto incendiate durante le proteste in Francia scatenate dall’uccisione del 17enne di origini algerine Nahel M per mano di un agente di polizia che gli ha sparato quando il giovane non ha rispettato un posto di blocco. In queste ore circolano su Facebook le immagini di un parcheggio a piani che viene avvolto dalle fiamme. Secondo numerosi utenti, si tratta di un altro degli effetti delle proteste francesi. Tuttavia, le cose non stanno così.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post che condivide il video oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

FRANCIA – A Marsiglia un parcheggio è stato dato alle fiamme. Segui Giubbe RosseTelegram | Web | Ultim’ora | Twitter | Facebook | Instagram | Truth | Odysee

A diffondere il video, è il canale autodefinitosi di informazione Giubbe Rosse, nel quale si possono trovare numerosi riferimenti a un generalizzato scetticismo nei confronti delle istituzioni, dove Mark Zuckerberg viene accusato di censura e dove si dà risalto all’inizio dell’esame dei ricorsi contro i vaccini Covid in Germania.

Il video in questione non è stato girato in Francia nell’estate del 2023, ma a Perth, in Australia, lo scorso 28 aprile. Nella città australiana sono andate in fumo oltre 70 auto in un deposito per aste di Bibra Lake. Ecco un tweet con il video pubblicato il 28 aprile 2023:

Se ne trova riscontro sul sito 9News, oltre che su testate come il Sidney Morning Herald. Osservando il video – che è stato erroneamente diffuso anche da testate italiane come La7 – si può notare come verso la fine si senta una donna pronunciare la frase «I’ve never seen any-». Il filmato si interrompe prima che la donna possa terminare e proprie parole. Le frase completa probabilmente sarebbe stata «I’ve never seen anything like this before», pronunciata in inglese senza alcun accento francese. Infine, è possibile verificare la presenza della casa d’aste menzionata negli articoli nel sobborgo di Perth Bibra Lake, qui.

Conclusioni

Numerosi utenti su Facebook stanno condividendo un video in cui si vede un autodeposito andare in fiamme. Secondo chi lo condivide, si tratterebbe di un parcheggio di Marsiglia incendiato dai manifestanti che protestavano contro la police brutality nei confronti di Nahel, 17enne di origini algerine freddato da un agente per non essersi fermato a un posto di blocco. In realtà l’incendio è avvenuto a Perth, in Australia, in una casa d’aste. Alla bufala ha creduto anche La7, che ha pubblicato un articolo con il video.

