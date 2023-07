Milano, la maxi canna fumaria di Kfc torna ad allarmare i residenti: «C’è puzza, dobbiamo stare con le finestre chiuse»

Torna a far discutere la maxi canna fumaria di via Paolo Sarpi a Milano. L’enorme manufatto che dalle cucine del ristorante Kentucky Fried Chicken (Kfc) arriva sul tetto di una palazzina Anni Trenta continua a mettere in allarme gli abitanti del gruppo Canonica Sarpi Ovest, che hanno nuovamente bussato alle porte del Comune per sapere che fine ha fatto la querela contro la canna. Quest’ultima produce – come riferisce il Corriere della Sera – «emissioni nauseabonde» e rumore dei macchinari «spesso lasciati accesi anche di notte». A preoccupare i cittadini è soprattutto l’intervento di alcuni tecnici che nei giorni scorsi si sono presentati nei cortili per prendere le misure. Il timore è che non si intervenga per rimuovere la canna fumaria, ma solo per spostarle dalla palazzina interna a quella esterna del civico 61 della via. «Un intervento che – denunciano gli abitanti – non risolverebbe le problematiche esistenti e andrebbe ad ampliare la platea di coloro che subiscono disagi». La protesta dei cittadini era già scoppiata lo scorso febbraio perché – oltre ad aver provocato un deprezzamento degli immobili – «rende impossibile aprire le finestre a causa dell’odore di olio e pollo fritto».

