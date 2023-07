Napoli, rogo della Venere degli stracci di Pistoletto: fermato un senza tetto. Sarebbe lui l’autore dell’incendio

Sarebbe un senza dimora di 32 anni l’autore del rogo che ha mandato in cenere la Venere degli stracci di Pistoletto, a Napoli. L’uomo, napoletano, è stato fermato dalla Polizia con le accuse di incendio e distruzione di beni culturali. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina, hanno consentito di individuare il probabile autore dell’incendio e di rintracciarlo in una mensa in via Marina. Inizialmente il sindaco del capoluogo partenopeo, Gaetano Manfredi, aveva puntato il dito contro i giovanissimi: «Mi hanno detto proprio dalla Fondazione Pistoletto che negli ultimi giorni c’era una specie di gara sui social di gente che invitava a bruciare la statua». Sul posto, davanti a ciò che rimane dell’opera d’arte, qualcuno ha deposto mazzi di fiori e un biglietto che recita: «La delusione e l’amarezza sono mitigati dalla consapevolezza che un’inutile minoranza non può inficiare la dignità di una città».

Leggi anche: