Bimbi annegati a Manfredonia, indagato il proprietario dell’azienda agricola: «La recinzione è bucata»

È indagato per omessa custodia e vigilanza il proprietario dell’azienda agricola di Manfredonia nella quale si trovano le vasche di irrigazione in cui sono morti due bambini martedì 11 luglio. La procura di Foggia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo gli inquirenti, il proprietario del campo non avrebbe vigilato sullo stato della proprietà e della recinzione che circonda i vasconi, profondi alcuni metri, necessari per la raccolta dell’acqua. Intorno al bacino artificiale vi è una recinzione ma gli investigatori hanno individuato un buco. I due fratellini di 6 e 7 anni potrebbero essersi introdotti proprio da quella apertura, per poi togliersi le ciabatte sul bordo del vascone e immergersi in acqua, senza riuscire più a uscire.

