Bagnino accoltellato a Marechiaro, il giudice non convalida il fermo: 16enne trasferito nel carcere minorile di Nisida

Il giovane è accusato di tentato omicidio per aver ferito all’addome un 42enne dopo una lite per dei lettini da spiaggia

Non è stato convalidato il fermo nei confronti del 16enne accusato di aver accoltellato il bagnino di 42 anni lo scorso 9 luglio a Marechiaro, a Napoli. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Napoli ha emesso una misura cautelare, notificata al giovane dalla Squadra mobile, ed è stato trasferito nell’istituto penale minorile di Nisida. Secondo la ricostruzione degli inquirenti che indagano per tentato omicidio, il bagnino è stato colpito da almeno un paio di coltellate all’addome, dopo una lite con un gruppo di ragazzini che lo aveva aggredito perché in quel momento mancavano lettini liberi in spiaggia. La lite era scattata quando il lido stava chiudendo e il bagnino stava ritirando i lettini.

