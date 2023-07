Bombardamenti russi su Kharkiv e Zaporizhzhia, respinto attacco con droni in Crimea. Putin: «Useremo anche noi bombe a grappolo»

Prosegue l’offensiva russa in Ucraina. Nella notte, in almeno metà del Pese, sono scattate le sirene d’allarme, dopo che si sono registrate esplosioni a Kharkiv, la seconda dell’Ucraina e la più vicina al confine con la Russia, l’allerta è salita anche a Sumi e Poltava. Secondo quanto riferito dall’Ansa i colpi potrebbero essere partiti da degli S-300, e hanno spinto i residenti nei bunker. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha confermato le esplosione sul suo canale Telegram: «Gli occupanti russi hanno colpito la città nord-orientale dell’Ucraina di Kharkiv con missili nelle prime ore di domenica 16 luglio. Secondo le informazioni preliminari, i missili hanno colpito la parte centrale della città. Un attacco è stato registrato nel distretto Shevchenkivskyi di Kharkiv e non ha causato alcun danno. Al momento non ci sono informazioni sulle vittime. Per quanto riguarda il resto degli attacchi missilistici, i dipendenti del Servizio di emergenza statale stanno ispezionando l’area».

Putin avverte Kiev

Dopo l’arrivo dall’occidente di munizioni a grappolo alle forze armate ucraine, in un’intervista ripresa dalla Tass Vladimir Putin ha minacciato l’esercito di Kiev dichiarando che i suoi uomini utilizzeranno le stesse munizioni se dovessero essere colpiti. «La fornitura di queste armi all’Ucraina è un crimine», ha ribadito il presidente russo, «in Russia esiste uno stock sufficiente di vari tipi di munizioni a grappolo, di vario genere. Fino ad ora non l’abbiamo fatto, non l’abbiamo utilizzato e non ne abbiamo avuto necessità. Ma ovviamente, se vengono usate contro di noi, ci riserviamo il diritto di effettuare azioni speculari»

Bombe russe sulla città di Zaporizhzhia: morto un civile

Bombe russe anche sulla sulla città di Zaporizhzhia, dove è rimasto ferito un civile. A confermare l’attacco è stato il sindaco Anatolii Kurtiev, che su Telegram ha riferito che «la scorsa notte il nemico ha nuovamente attaccato Zaporizhzhia. Purtroppo una persona è morta». Nel messaggio su Telegram, il sindaco ha sottolineato che nel corso dell’attacco è stato colpito un impianto infrastrutturale strategico, che ha causato un blackout in uno dei distretti della città.

Il governatore filorusso di Sebastopooli: «Respinto attacco di 9 droni ucraini in Crimea»

Sempre nel corso della notte, il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha dichiarato che le forze russe hanno respinto un attacco di 9 droni ucraini, che avrebbero attaccato l’area della baia di Sebastopoli e di Balaklava, in Crimea. Secondo Razvozhaev, citato dall’agenzia russa Tass, Sebastopoli è stata attaccata anche con droni marini, e al momento non risultano esserci notizie di danni o vittime. «Complessivamente, questa notte sono stati abbattuti due droni e cinque sono stati neutralizzati dalle unità di guerra elettronica – ha scritto Razvozhaev -. Anche due droni di superficie sono stati distrutti nella rada esterna».

Il Washington Post: «Le mine anticarro e antiuomo russe rallentano la controffensiva ucraina»

Secondo quanto riportato dal Washington Post, la controffensiva ucraina avanza lentamente perché i territori occupati e di linea difensiva russa sono disseminati di mine. Secondo i soldati ucraini, «la lunga preparazione alla controffensiva, iniziata circa un mese fa in molte aree del campo di battaglia nell’Est e nel Sud dell’Ucraina, ha dato ai russi il tempo di prepararsi – scrive il quotidiano statunitense -. Aree con una profondità di circa 5-16 km davanti alle principali roccaforti russe sono state densamente minate con mine anticarro e antiuomo e cavi nascosti collegati a cariche esplosive. Queste difese hanno avuto successo nel bloccare l’avanzata ucraina». Al netto di ciò, i vertici militari di Kiev hanno dunque deciso di cambiare strategia: «Anziché cercare di sfondare con veicoli da combattimento di fanteria e carri armati, che gli alleati occidentali hanno fornito all’Ucraina per la controffensiva, le unità stanno avanzando lentamente, a piedi».

