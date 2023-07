Chi è Daniel Pellizzon, il 40enne argentino nuovo segretario di Papa Francesco

Papa Francesco ha un nuovo segretario. Si tratta del sacerdote argentino dell’arcidiocesi di Buenos Aires Daniel Pellizzon, che prenderà così il posto di padre Gonzalo Aemilius. Ad annunciare la nomina è stata l’Arcidiocesi della capitale argentina, che ha reso noto come a chiamare Pellizzon a Roma sia stato il Pontefice in persona. 40 anni, sacerdote dal 2018, il nuovo segretario prenderà servizio a fianco di Bergoglio a Santa Marta a partire dai primi di agosto, si legge in una nota diffusa dall’Arcivescovo di Bueons Aires, Jorge Ignacio García Cuerva. Dopo aver accompagnato per anni i pellegrini al Santuario di San Cayetano de Liniers, Pellizzon era stato assegnato lo scorso marzo come vicario alla parrocchia Nostra Signora della Misericordia nel quartiere Flores, il sobborgo di Buenos Aires di cui è originario lo stesso Pontefice.

Leggi anche: