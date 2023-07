No! Questa foto non mostra gli astronauti americani sbarcati sulla Luna che posano senza il casco

Dopo centinaia di tentativi, chi sospetta che l’allunaggio sia stato una messa in scena sostiene finalmente di aver trovato la prova definitiva che confermerebbe il falso. La foto di un gruppo di astronauti, sulla superficie lunare senza casco. Impossibile. E infatti non è vero.

Una foto di presunti astronauti senza casco su quella che sembra la superficie lunare viene condivisa come dimostrazione del fatto che l’allunaggio non sia mai avvenuto.

In realtà, però, i soggetti dello scatto sono semplicemente il gruppo musicale tedesco Rammstein, in un’immagine promozionale di un loro singolo del 2004.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Nessuno è mai atterrato sulla Luna perché l’uomo non era in grado di entrare nel campo di radiazioni che circondava la Terra: Spesso ci si chiede: perché la NASA si sarebbe inventata tutto questo? La risposta è molto semplice e diretta solo dal punto di vista finanziario. 365 (giorni) X 63 (anni) con un finanziamento medio di 55.000.000 di dollari al giorno da parte dei contribuenti. Avevano 1.264.720.000.000 di dollari per mentire. Il Deep State ha guadagnato più di mille miliardi di dollari. Hanno messo quei soldi in un vasto sistema di tunnel sotterranei per il traffico di bambini dopo aver vissuto il loro stile di vita sontuoso. La NASA e le sue bugie contano molto.

Nell’immagine stessa, invece, si legge: «Bellissima foto degli astronauti americani, sbarcati sulla Luna… E molti credono, ancora, che lo sbarco non sia mai avvenuto».

La soluzione al mistero è molto semplice. Quelli mostrati nella foto sono i Rammstein, gruppo musicale industrial metal tedesco. I membri posano per gli scatti promozionali del loro singolo Amerika, il secondo tratto dall’album Reise Reise, pubblicato nel 2004. La somiglianza è evidente, nonostante l’immagine sia stata abilmente specchiata, ma in caso non fosse subito riconoscibile, è possibile notare la posizione di alcuni elementi, tra cui il casco tenuto in mano dalla voce della band, Till Lindemann, il braccio teso del membro in basso a destra, oltre al segno della vittoria e il pollice alzato di altri due musicisti.

Di seguito si riportano il videoclip del brano, e una versione della foto di maggiore qualità.

Conclusioni

Una foto di presunti astronauti senza casco su quella che sembra la superficie lunare viene condivisa come dimostrazione del fatto che l’allunaggio non sia mai avvenuto. In realtà, però, i soggetti dello scatto sono semplicemente i Rammstein, in un’immagine promozionale di un loro singolo del 2004.

