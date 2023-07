«La Rai cancellerà il programma di Filippo Facci»

La Rai ha deciso di cancellare il programma di Filippo Facci. Lo scrive il Corriere della Sera, che riferisce che oggi l’amministratore delegato Roberto Sergio annuncerà che la collaborazione con il giornalista di Libero non avrà seguito. Addio quindi alla striscia quotidiana “I Facci Vostri”, che da settembre avrebbe dovuto precedere il Tg2 dell’una. Non ci saranno sostituzioni: semplicemente verrà allungato il programma che lo precede. Ovvero “I fatti vostri”. Sergio aveva detto che si sarebbe preso qualche giorni di riflessione prima di decidere. Aggiungendo che non si sarebbe fatto trascinare dalle polemiche. Ovvero quelle sulla frase dedicata alla ragazza che accusa il figlio di Ignazio La Russa di stupro: «Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca».

La decisione già presa

Secondo il quotidiano però Sergio aveva già deciso. Non si sa se la sua scelta sia stata influenzata anche dalla vicenda dell’ammonimento da parte del questore di Milano dopo una lite con l’ex moglie davanti alla scuola dei figli. Il giornalista ha parlato di uno scambio di email alla base del provvedimento. Poi ha accusato l’ex compagna di essere una No vax e di aver fatto ammalare di Covid-19 i figli. Nel provvedimento del questore invece si racconta di un calcio al motorino e di insulti nei confronti della donna davanti a molti testimoni. L’a.d. ha discusso con il direttore generale Giampaolo Rossi e con il capo degli approfondimenti Paolo Corsini prima di decidere. Anche perché, è stato il ragionamento, la striscia quotidiana è il luogo meno adatto per evitare eventuali eccessi. Per questo magari Facci potrebbe rientrare in gioco più avanti con un programma registrato.

Il posto di Berlinguer

Il giornalista si era detto sicuro che la Rai non lo avrebbe cacciato. Poi aveva fatto sapere che senza il contratto di Viale Mazzini avrebbe dovuto sopportare molti rovesci economici. Intanto c’è anche il caso Berlinguer da risolvere: non è ancora chiaro con cosa Raitre sostituirà Cartabianca e la sua conduttrice Bianca Berlinguer. Il quotidiano spiega che è stato escluso Michele Santoro per la sua posizione sulla guerra in Ucraina.

