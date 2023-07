«Con il caldo record ci vuole una “siesta” come nel Sud Europa»: il suggerimento dei medici tedeschi

Alzarsi presto, lavorare in modo produttivo al mattino e fare una siesta a mezzogiorno. È il consiglio dell’Associazione tedesca dei medici del servizio sanitario pubblico per combattere le ondate di caldo record che si stanno registrando in tutto il mondo nelle ultime settimane. Un modello, questo, che ricalcherebbe quello dei Paesi del Sud, in primis la Spagna. «Quando fa caldo, dovremmo orientarci alle pratiche lavorative dell’Europa meridionale», spiega il presidente dell’organizzazione, Johannes Niessen. Secondo i medici tedeschi, sono inoltre necessari ventilatori e vestiti più leggeri, anche se il codice di abbigliamento in ufficio non lo consente. Bere molto, mangiar e sano e un «pediluvio freddo sotto la scrivania sarebbe un altro modo per aumentare la produttività nei mesi estivi», dice Niessen al Der Spiegel. È necessario, inoltre, spostare gli impegni lavorativi complessi alle prime ore del mattino, per poi riposarsi verso mezzogiorno. Anche per il ministro della Salute, Karl Lauterbach, «la siesta con il caldo non sarebbe certo un cattivo suggerimento», scrive su Twitter. Tuttavia, spiega il funzionario del governo, la decisione di introdurre il “riposino” pomeridiano non spetterebbe alla politica: «L’argomento andrebbe discusso e negoziato tra datori di lavoro e dipendenti», si legge nel tweet del socialdemocratico. Diverso, però, il parere della vicepresidente dell’Associazione dei medici d’azienda e d’impresa tedeschi, Annette Wahl-Wachendorf, che ha invece criticato l’ipotesi della siesta in Germania, poiché «non è realistica» per tutti i tipi di lavori e settori. La siesta pomeridiana è nata come abitudine in Spagna, dove si concedeva una pausa agli agricoltori nelle prime ore ore del pomeriggio, per evitare il lavoro nei campi nelle ore più calde della giornata. Tuttavia, l’idea che questa consuetudine sia ancora così diffusa nel Paese della penisola iberica – scrive il Guardian – è tanto obsoleta, quanto un cliché. Fatto sta, però, che un breve pisolino durante il giorno può aiutare a migliorare la produttività e migliorare la capacità di apprendimento. A rivelarlo è uno studio recente dell’University College London che spiega, inoltre, come la siesta sia necessaria per mantenere sano il cervello durante l’invecchiamento.

