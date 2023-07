Gigi Hadid arrestata alle Isole Cayman, la modella accusata di importazione di marijuana

Gigi Hadid è stata arrestata per possesso di marijuana mentre si trovava alle Isole Cayman. Secondo Tmz, l’arresto è avvenuto lo scorso 10 luglio, quando la modella 28enne è atterrata con un jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts. Al controllo alla dogana, però, gli agenti hanno passato allo scanner i suoi bagagli e sono poi passati alla perquisizione manuale. A quel punto è spuntata una piccola quantità di marijuana e alcuni oggetti per fumarla. La modella avrebbe dichiarato che la sostanza fosse solo per uso personale. Ma gli agenti hanno deciso di arrestata con l’accusa di importazione di marijuana e di utensili per fumare cannabis. Hadid è finita davanti al giudice nel centro di detenzione delle Isole Cayman, dove ha ottenuto la libertà su cauzione. È stata quindi rilasciata in attesa che parta il processo. Per la modella intanto è stata multata per 1.000 dollari.

