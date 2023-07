Il ministro Urso: «La legge sulla natura dell’Ue dice agli agricoltori di produrre di meno, è una follia»

La legge sul ripristino della natura dell’Unione Europea è «una follia ideologica». Parola del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Ad Agorà il fedelissimo di Giorgia Meloni è caustico: «La legge dice agli agricoltori di produrre di meno in un momento in cui la Russia ci ha detto che blocca l’export di grano, che diventa così parte della guerra ibrida scatenata contro di noi». Per Urso si tratta di un «provvedimento ideologico, frutto di una visione superata». Perché «cozza con la realtà, che ci dice che dobbiamo produrre più grano non meno. La produzione agricola è fondamentale, come la farmaceutica è un elemento di sicurezza nazionale», conclude. Per poi passare alla Banca Centrale Europea: «Da quando abbiamo imposto all’Europa il tetto al prezzo del gas, il prezzo è precipitato. Se la Bce ci ascoltasse un po’ di più, forse riusciremmo non soltanto a ridurre l’inflazione ma anche a evitare la recessione. La Germania è già in recessione, non noi che siamo il Paese che cresce di più in Europa». Infine, il ministro annuncia un intervento sul caro-voli: «Arriverà nei prossimi giorni. Il governo non può ridurre i prezzi per legge, però può fare degli interventi. Li faremo a breve».

Leggi anche: