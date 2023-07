Caldo record, il meteorologo Giuliacci: «Non è l’estate più afosa di sempre. Basta terrorismo sul clima»

«Anche se luglio sarà il più caldo di sempre, e fosse così anche agosto, facendo la media dei tre mesi non sarà l’estate più calda di sempre». Il colonnello Mario Giuliacci decano dei metereologi italiani, in una intervista a Libero dice che questa non è l’estate più afosa di sempre. E invita a non fare terrorismo sul clima. «Negli ultimi tempi, a parte pochissimi casi, è una gara a chi le spara più grosse tra siti, giornali e tv», esordisce Giuliacci. Che continua così: «Cosa vuol dire tempesta di caldo? Non vuol dire niente. Poi è stata diffusa una bufala. Arrivano i 50 gradi su mezza Europa! Italia, Spagna, Francia. Ma io dico: sarebbe la fine del mondo». Giuliacci è laureato in fisica e fondatore di Epson Meteo. Nel colloquio con Alessandro Gonzaga va all’attacco.

Le bufale

Il colonnello argomenta così: «Se davvero fossero stati i valori reali e costanti sarebbe stata una strage di anziani, un’ecatombe. Al Nord invece siamo arrivati a 35, a Firenze e Perugia 36-37. L’unica città del centro in cui in queste ore potremmo arrivare effettivamente a 40 è Roma. Discorso a parte per certe zone della Sardegna e della Sicilia. Me lo lasci dire: ormai siamo allo stupidario meteorologico». Giuliacci dice che «l’anticiclone africano è sempre lo stesso. È come se io Mario vado a Roma e mi chiamano Giuseppe. Si sono inventati anche questo: tutto fa scena ormai. Io non potrei mai adattarmi a questa moda, ne andrebbe della mia professionalità e della mia credibilità. Per fare il meteorologo devi essere laureato in fisica con specializzazione in fisica dell’atmosfera. E quali media hanno i fisici? Pochissimi. A Canale5 per esempio, il sito Meteo.it, poi il mio… Mi lasci aggiungere una cosa…».

Le zone più calde

Poi spiega quali sono le zone più calde: «La Puglia, il Materano, il Potentino, la provincia di Taranto,ilCrotonese, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Catania, Caltanissetta, Siracusa, poi le province interne della Sardegna. Ma niente cinquanta gradi, nessuna fine del mondo, non finirà quest’estate, ve lo assicuro».

