Uccide l’ex moglie in provincia di Enna, l’agguato fuori dal supermercato. L’uomo in caserma: la condanna un anno fa senza arresto

L’imprenditore era stato denunciato dall’ex moglie per «atti persecutori». Aveva ricevuto una condanna a otto mesi, ma non era mai stato arrestato

È stato rintracciato e portato in caserma Maurizio Impellizzeri, l’imprenditore sospettato di aver ucciso l’ex moglie, Mariella Marino, a Troina in provincia di Enna. Il delitto è avvenuto per strada, dove l’uomo ha sparato contro la donna alcuni colpi di pistola. Marino si è ritrovata il suo ex marito appena uscita da un supermercato. Dopo che l’uomo l’ha minacciata, è riuscita a fuggire verso la porta della casa di una conoscente. Impellizzeri però l’ha seguita e ha sparato tre colpi contro la donna uccidendola. Subito dopo sarebbe tornato nella casa doveva aveva vissuto con sua moglie, che dopo la separazione aveva deciso di andare a vivere con sua madre.

La condanna un anno fa

Marino si era separata dal marito un anno fa dopo averlo denunciato per «atti persecutori». L’imprenditore aveva patteggiato una condanna a otto mesi ma non era mai stato arrestato. Secondo gli inquirenti, l’uomo sarebbe stato tenuto comunque sotto controllo dai carabinieri, che più volte lo avevano perquisito alla ricerca di armi. Ricerche che però finora non avevano mai fatto trovare nulla.

