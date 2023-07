Zaki atteso in Italia dopo la grazia, le tappe per il rientro. E l’ipotesi sul suo futuro da ricercatore all’università

A quarantuno mesi dall’arresto, ventidue di carcere e l’altra metà a piede libero ma sorvegliato speciale, e a quarantott’ore dalla condanna definitiva a un altro anno dietro le sbarre, Patrick Zaki ha ricevuto la grazia dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ed è ora un uomo libero. Nei suoi progetti futuri c’è l’Italia, Bologna in testa, la città nella quale ha vissuto da studente universitario e nella quale si è laureato lo scorso 5 luglio con 110 e lode. Al capoluogo emiliano il 32enne ha rivolto le sue prime parole dopo aver lasciato la sede della Direzione di polizia di Mensura e ora verrà avviato l’iter per farlo tornare in Italia. Non sarà questione di ore, come inizialmente sperato, ma di giorni, proprio a causa della burocrazia, ma Zaki potrebbe salire su un aereo verso il nostro Paese già entro questa settimana.

La burocrazia rallenta il rientro

Subito dopo la notizia della grazia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso un video per ringraziare al-Sisi, il lavoro del corpo diplomatico e dell’intelligence, ma anche annunciando che Zaki «domani – giovedì 20 luglio, ndr – tornerà in Italia». Le diplomazie si sono immediatamente messe all’opera per chiarire la posizione giuridica dello studente egiziano, e capire di quali documenti il ragazzo ha bisogno per poter lasciare il Paese e raggiungere l’Italia. Dopo il rilascio, Zaki ha confermato di voler partire per tornare «il prima possibile» nel nostro Paese, ma il suo rientro nell’immediato non è possibile. Secondo fonti Ansa, gli apparati competenti italiani ed egiziani stanno lavorando per portare a termine l’operazione, ma ci sono una serie di incombenze anche di natura burocratica che devono prima essere risolte. Il ricercatore potrebbe comunque riuscire a partire nei prossimi giorni, entro la fine della settimana.

Il futuro accademico

Zaki, ha dichiarato il ministro degli Esteri Tajani, è già stato nell’ambasciata italiana e ha già parlato con l’ambasciatore in Egitto. Come ha detto il giorno della laurea, il ricercatore vorrebbe tornare a Bologna e proseguire gli studi, provando a ottenere un dottorato di ricerca. Non è ovviamente una strada semplice, i posti sono sempre inferiori alle domande presentate e la selezione è dura. «Se la dovrà giocare, qui o altrove, partecipando al concorso pubblico», ha fatto sapere il Prorettore dell’Università di Bologna, Federico Condello. «Siamo a disposizione per Patrick e per tutti i nostri studenti per riflettere insieme su percorsi di studio e di formazione», ha detto la professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del master seguito dallo studente egiziano, «dopo la laurea, non è sempre facile scegliere. Se possiamo essere utili, ci siamo e ci saremo, è un nostro dovere verso di lui e verso tutti i nostri studenti. Vorremmo che Patrick scegliesse la strada in cui crede e che sia di significato intellettuale e umano per la sua vita lavorativa e personale».

