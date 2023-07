Pensavano fosse una leonessa e invece era (forse) un cinghiale: la polizia tedesca interrompe le ricerche a Berlino

Per oltre 24 ore ha paralizzato la città di Berlino e nelle vicine comunità brandeburghesi di Kleinmachnow, Stahnsdorf e Teltow. Gli agenti hanno consigliato ai residenti della periferia Sud di Berlino di non uscire di casa e di tenere in casa i propri animali domestici. Nell’area dell’avvistamento sono stati impiegati interi corpi di polizia, oltre a un elicottero e termocamere per localizzare l’animale. Sì, ma quale animale? Inizialmente si pensava che si trattasse di una leonessa che, fuggita da uno zooo, avrebbe inseguito e sbranato un cinghiale. Le ricerche sono andate avanti senza tregua, senza però riuscire a individuare l’animale e infine la polizia ha deciso di sospendere le ricerche. Ma c’è di più. La leonessa, con ogni probabilità, sentiti i pareri degli esperti, in realtà era un cinghiale. Ebbene sì. Il video dell’avvistamento della presunta leonessa è stato analizzato da parte di diversi esperti, che hanno spiegato che con molte probabilmente si tratta solo di un cinghiale, e non di un altro animale predatore, né di una leonessa. Secondo quanto riferito dalla polizia, il presunto ruggito di leone segnalato della notte si è rivelato uno scherzo di qualche cittadino. Il sindaco di Kleinmachnow, Michael Grubert, ha dichiarato: «Non ci sono indicazioni serie dell’esistenza di una leonessa o di qualsiasi altro predatore nell’area: tutte le indicazioni non hanno portato a nulla di fatto, e di conseguenza non c’è alcun pericolo». Grubert ha dunque annunciato che, in accordo con la polizia, è stato deciso di sospendere le ricerche della presunta leonessa. Il sindaco ha comunque precisato che i funzionari continueranno a monitorare la situazione, e nel caso in cui dovessero essere segnalati nuovi potenziali allarmi, le ricerche sia a Kleinmachnow, ma anche nelle aree.

I dubbi degli esperti

L’emittente Rundfunk Berlin-Brandenburg ha consultato due esperti che hanno visionato e commentato il video che ha innescato il panico e il caos. Secondo Derk Ehlert, esperto di fauna selvatica di Berlino, nel video non era presente una leonessa, bensì si sarebbe trattato di due cinghiali che si rincorrevano tra loro: «Fondamentalmente, un leone né una leonessa non possono semplicemente sparire: lasciano tracce. È molto sorprendente che nel punto in cui l’animale è stato visto e filmato, non si sia presente nemmeno un’impronta». Rainer Altenkamp, presidente della Nature Conservation Union (Nabu) di Berlino ed esperto di fauna selvatica, ha spiegato invece che osservando con attenzione le immagini del video risulta improbabile che si possa trattare di una leonessa, perché anatomicamente nel video è presente un animale che ha «una coda corta e cadente con una nappa vagamente pelosa lunga circa dieci centimetri»: un aspetto che escluderebbe dunque la possibilità che si tratti di una leonessa. Tra le altre caratteristiche che non coincidono tra l’anatomia di una leonessa e l’animale ripreso in video c’è anche il dorso tondo e la testa allungata, caratteristiche più proprie a un cinghiale che a una leonessa. Infine, concludendo Altenkamp ha osservato che «il comportamento dell’animale è del tutto tipico a quello dei cinghiali che si ritrovano in aree urbane».

Foto in copertina: Benedikt Päffgen | Bild: Behörden

