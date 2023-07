Bologna, la grandine frantuma i vetri di un autobus Flixbus – Il video

Il cambiamento climatico non dà tregua. Grandine, pioggia e vento si stanno abbattendo sul Nord Italia, soprattutto in Emilia Romagna, tanto da frantumare i vetri di un autobus Flixbus. È quanto testimonia un video che sta circolando in queste ore sui social e diffuso dalla pagina Instagram Welcome To Favelas. Nel filmato, girato da uno dei presenti sull’autobus, si vedono i pezzi di vetro finiti tra i sedili. Non è ancora stato reso noto se ci siano stati dei feriti. Intanto, proseguono le raffiche di vento che stanno colpendo la città e il fronte del maltempo continua ad allargarsi. Oggi, 22 luglio, Bologna è stata infatti colpita da una forte grandinata, che ha messo in ginocchio anche Modena, Ferrara e alcune aree in provincia di Ravenna.

