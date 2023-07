Case scoperchiate e alberi sradicati nel Ravennate, la conta dei danni nell’Emilia-Romagna alluvionata: il disastro dopo l’ultimo temporale – I video

Non c’è pace per il Ravennate. Mentre ancora si contano i danni delle alluvioni che, nelle scorse settimane, hanno flagellato il territorio dell’Emilia-Romagna, un forte temporale si è abbattuto ieri – 22 luglio – sulla zona dei Comuni di Alfonsine, Conselice, Lugo, in particolare nelle frazioni di Belricetto e Voltana. Le immagini e i video raccolti all’indomani dell’evento climatico mostrano tetti divelti, strade interrotte, alberi sradicati e tralicci piegati al suolo. Sulle pagine social del Comune di Lugo, l’amministrazione ha parlato di raffiche di vento che hanno raggiunto i 128.9 km/h, aggiungendo: «Il dato probabilmente non è definitivo poiché le rilevazioni si sono interrotte a causa della grandine». Grandine che è caduta giù nelle dimensioni di palline da tennis, e la Coldiretti denuncia la perdita di buona parte delle colture: «Tra Lombardia ed Emilia-Romagna si sono abbattute in un solo giorno ben 46 violente grandinate con vere e proprie palle di ghiaccio che hanno provocato danni incalcolabili nelle campagne dove sono state colpite irrimediabilmente le produzioni di grano, ortaggi, barbabietole, frutta e vigneti ma anche alberi diventi, serre distrutte e strutture agricole con tetti rovinati». Restano valide le raccomandazioni diffuse dalle autorità ai cittadini della zona del Ravennate, «interessata da moltissimi danni materiali». Sempre il Comune di Lugo ha invitato i cittadini a «prestare attenzione in modo particolare ai numerosi cavi elettrici divelti. Non abbiamo ancora il quadro completo delle interruzioni stradali, pertanto si potrebbero verificare disagi importanti alla circolazione».

