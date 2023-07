Blinken sulla controffensiva ucraina: «Metà dei territori occupati è stata riconquistata, Putin ha fallito»

La controffensiva ucraina è riuscita a recuperare «circa il 50% dei territori che erano stati inizialmente occupati». Parola del segretario di Stato americano Antony Blinken, che in un’intervista alla Cnn ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in corso. Secondo Blinken, la battaglia portata da Kiev «sarà dura» e la fine della guerra non è ancora all’orizzonte. «Questi sono ancora relativamente i primi giorni della controffensiva – ha aggiunto il segretario di Stato americano -. Non si esaurirà nelle prossime settimane. Stiamo parlando, credo, di diversi mesi». La controffensiva dell’esercito ucraino è iniziata ufficialmente nei primi giorni di giugno, ma secondo il presidente Volodymyr Zelensky si è svolta – perlomeno nelle prime settimane – con più difficoltà del previsto. «La lentezza delle consegne di armi all’Ucraina ha ritardato la controffensiva di Kiev, permettendo alla Russia di rafforzare le proprie difese nelle aree occupate anche con le mine», ha ammesso Zelensky a inizio luglio. «In termini di quello che voleva raggiungere come obiettivo, la Russia ha fallito. Il piano era di cancellare l’Ucraina dalla mappa, eliminare la sua indipendenza e sottometterla alla Russia. Ma non ha funzionato», ha aggiunto Blinken.

I rapporti con la Cina

Nell’intervista concessa in esclusiva alla Cnn, il segretario di Stato americano ha parlato anche degli altalenanti rapporti tra Washington e Pechino. «Stiamo lavorando per dare un po’ di stabilità alla relazione, per assicurarci che la competizione in cui ci troviamo non si trasformi in conflitto», ha detto Blinken. Un conflitto che, precisa il segretario di Stato, «non sarebbe nel nostro interesse, nel loro interesse o in quello di chiunque altro». Blinken ha rivelato che il governo americano è al lavoro per rafforzare le «linee di comunicazione» con Pechino su diversi temi. «Prima non parlavamo molto, ma ora sì. Siamo ancora nei primi giorni di questo percorso, ma la prova concreta sarà nei risultati», ha aggiunto il segretario di Stato americano.

Credits foto: EPA/Shawn Thew | Il segretario di Stato americano Antony Blinken

Leggi anche: