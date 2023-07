Il messaggio di Renzi a Meloni dopo le elezioni in Spagna: «La senti questa Vox?»

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato sui social network i risultati delle elezioni in Spagna. Chiamando in causa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si era spesa per Vox. «In Spagna non sappiamo chi ha vinto, ma sappiamo chi ha perso: Vox, la destra estremista. È un segno interessante: non si vincono le elezioni contro l’Europa. E le prossime europee si vinceranno al centro. Un messaggio che da Madrid arriva forte e chiaro anche a Roma. Giorgia, la senti questa Vox?», scrive Renzi. Che poi pubblica «tre mini commenti: 1. serve l’elezione diretta del capo del governo, in Spagna come in Italia come alla Commissione Europea. Altrimenti ci sarà sempre più lontananza tra elettori e istituzioni. 2. Sánchez è stato spregiudicato e abile nell’usare tutti i meccanismi istituzionali per bloccare il successo della destra. Il contrario di Enrico Letta insomma. 3, i sondaggi non sempre ci azzeccano, anzi. Buona settimana».

