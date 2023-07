Mosca, due droni colpiscono un edificio vicino al ministero della Difesa russo. Il Cremlino: «Atto terroristico di Kiev» – Il video

A Mosca sono stati segnalati alcuni attacchi di droni alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 24 luglio. Lo riporta l’agenzia russa Tass, secondo cui un drone è caduto su Komsomolsky Prospekt, vicino al ministero della Difesa russo, mentre un altro ha colpito un centro commerciale in via Likhacheva, vicino a una delle principali tangenziali di Mosca. Secondo i servizi di emergenza russi al momento non ci sarebbero feriti. In mattinata il Cremlino ha confermato di aver «soppresso» due droni ucraini che sorvolavano la capitale e ha accusato Kiev di aver lanciato un «atto terroristico internazionale» sulla capitale russa. «Un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico utilizzando due droni su obiettivi nel territorio della città di Mosca è stato fermato. I droni sono stati soppressi e si sono schiantati. Non ci sono vittime», ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Per motivi di sicurezza, riporta la Tass, alcuni voli in arrivo all’aeroporto di Vnukovo sono stati dirottati su altri aeroporti. Non è la prima volta che Mosca si trova a dover fare i conti con un attacco dronistico. L’ultimo episodio risale al 4 luglio scorso. Anche in quell’occasione il Cremlino ha accusato Kiev di aver orchestrato l’attacco.

