TikTok sfida (ancora) Instagram e Twitter e lancia i post di solo testo: come funzionano

TikTok torna alle parole. La piattaforma cinese ha introdotto la possibilità di pubblicare contenuti basati esclusivamente sul testo. Mille vocaboli su sfondi colorati, accompagnati da musica, adesivi, tag e hashtag. Una novità, questa, che ricalca Instagram, ma anche Threads – entrambe di Meta – e che si fa beffe di Twitter, approfittando del diffuso malcontento tra gli utenti del servizio fornito da Musk che da ieri non cinguetta più. «Un altro modo per essere creativi», si legge sul sito della piattaforma. Già da tempo su TikTok i vari creator sono in grado di creare contenuti in molti formati diversi: dai video, alle foto, fino ai duetti. «Il testo – spiegano – è solo la più recente aggiunta alle opzioni per la creazione di contenuti: consente ai creator di condividere stories, citazioni, testi e altri contenuti scritti».

Come per qualsiasi altro contenuto, i TikTokers potranno pubblicare post di solo testo cliccando al centro del pulsante che permette di aggiungere un contenuto. Oltre alle solite foto e alle varie opzioni per registrare video di diversa durata, tra le varie possibilità comparirà anche l’opzione «Testo». Una volta selezionata, la piattaforma permetterà di digitare il contenuto, proprio come un tweet (per intenderci), scegliendo, tra le altre cose, la dimensione del carattere, il colore e molto altro.

