Mondiali di nuoto, doppio argento azzurro: Ceccon cede lo scettro nei 100 dorso, secondo posto per Quadarella nei 1.500 stile libero

Dopo aver vinto i Mondiali di Budapest nel 2022, Thomas Ceccon è argento a Fukuoka nei 100 dorso. In Giappone il 22enne cede il titolo Ryan Murphy, finendo a cinque centesimi dallo statunitense (che chiude in 52.22. Pochi minuti prima Simona Quadarella aveva ottenuto la medaglia d’argento nei 1.500 stile libero, alle spalle dell’americana Katie Ledecky. «Ho nuotato forse peggio di ieri», ha detto Ceccon, alla sua terza medaglia in questo mondiale, «però comunque sono contento… si può dire? Ho buttato l’arrivo secondo me, oggi mi sentivo bene però capita anche questo. Non è scontato». Ceccon ha poi parlato della gara: «Difendevo il titolo stavolta: vivo e viviamo di questo. Forse non sono abituato a fare la gara lì in mezzo, di solito sono più defilato». Soddisfatta la 24enne nuotatrice romana: «Sono al settimo cielo. Questa medaglia significa tanto, non la prendevo da quattro anni e da allora volevo riprendermi questi 1500 e ce l’ho fatta. Avevo un po’ di paura di stare accanto a Ledecky, sono contenta perché nella prima metà della gara non ero nemmeno troppo lontana, poi lei è fortissima ma il mio obiettivo era arrivare seconda e così è stato. Sono felice in acqua mi sono sentita bene e adesso sono al settimo cielo».

