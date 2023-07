Palermo, le fiamme divorano la chiesa del convento di Santa Maria di Gesù – Il video

Santa Maria di Gesù (Santa Maria ri Giasu in dialetto palermitano), è una località o borgata del comune di Palermo. In questi minuti, con l’incendio che sta interessando la città di Palermo, sta andando letteralmente a fuoco la chiesa convento, dei frati Riformati, eretto nel 1426 dal beato Matteo Guimerà. Struttura in cui morì San Benedetto il Moro, compatrono di Palermo. Davanti, c’è un belvedere con viali alberati e il panorama di Palermo. Le immagini twittate dal giornalista Walter Giannò sono inquietanti. Nella parte più alta della località si trova l’albero di San Benedetto, cipresso con oltre 500 anni di vita che, leggenda vuole, abbia piantato lo stesso santo conficcando un bastone tra le rocce.

