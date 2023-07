Andrea Purgatori, venerdì i funerali in piazza del Popolo a Roma. I primi risultati dell’autopsia suggeriscono un problema cardiopolmonare

I risultati definitivi dell’esame autoptico dovrebbero arrivare verso fine agosto. Ma le prime indiscrezioni sembrano escludere un’infezione come causa del decesso

Si terranno venerdì 28 luglio alle 10 i funerali di Andrea Purgatori, il giornalista scomparso il 19 luglio scorso. Le esequie saranno celebrate nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, a Roma, mentre nel pomeriggio di giovedì 27 è prevista la camera ardente in Campidoglio. Oggi il corpo di Purgatori è stato sottoposto all’autopsia disposta dalla procura di Roma, che indaga sulla morte del giornalista. Secondo il Corriere, dai primi risultati emergerebbe che la causa della morte è da attribuire a un problema cardiopolmonare. Sarebbe esclusa invece la possibilità che sia stata un’infezione a causare il decesso. L’esame autoptico è stato svolto dal professor Luigi Marsella dell’Università di Tor Vergata e i risultati dovrebbero arrivare verso fine agosto. Secondo i pm, sono gli esami sui prelievi a rappresentare l’elemento fondamentale per accertare il quadro clinico di Purgatori e le cause della morte. L’autopsia, disposta dalla procura, è stata richiesta dai familiari dell’ex inviato del Corriere della Sera. L’obiettivo è quello di accertare se la malattia diagnosticata a Purgatori fosse stata sbagliata, e di conseguenza anche le cure cui è stato sottoposto. Al momento nel fascicolo degli indagati sono stati scritti i nomi di due professori della clinica privata Pio XI: Gianfranco Gualdi e Claudio Di Biasi. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo. Nel frattempo, proseguono le audizioni dei testimoni.

Credits foto: ANSA/Giuseppe Lami | Andrea Purgatori durante una conferenza stampa al Senato (17 Marzo 2022)

