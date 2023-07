Leo Messi incanta l’America alla prima da titolare. E l’esultanza-omaggio a David Beckham è già un must – Il video

Dopo la rete su punizione nel match contro il Cruz Azul, Leo Messi incanta i tifosi dell’Inter Miami segnando due gol alla sua prima partita da titolare nella Major League Usa. Nella partita contro l’Atlanta United, vinta per 4-0, il sette volte Pallone d’Oro ha realizzato una doppietta e un assist per il compagno Robert Taylor, a sua volta autore di due reti. Lo scorso anno la squadra della Florida ha chiuso il campionato al sesto posto in Major League Soccer. L’arrivo della «Pulce» ha scatenato un’ondata di euforia mai vista prima tra i tifosi dell’Inter Miami, compresa la schiera di vip che ormai sono diventati una presenza fissa allo stadio di Fort Lauderdale. Sono bastati 22 minuti al fuoriclasse argentino per lasciare il segno sulla partita. Prima ribadendo in rete un sinistro che lui stesso aveva spedito contro il palo, poi chiudendo una perfetta triangolazione con Taylor. «Giocare con lui è un sogno che si avvera. Porta così tanta qualità in campo che ne beneficiamo tutti», ha commentato il centrocampista finlandese con cittadinanza inglese nel dopopartita. Durante i festeggiamenti per uno dei suoi gol, Messi ha guardato in direzione bordocampo, dove c’era sorridente anche David Beckham, cofondatore e presidente del club. A lui la Pulce ha dedicato un’esultanza speciale, quella che gli americani chiamano «hold my beer» («reggimi la birra», è il gesto mimato). E l’ex leggenda del Manchester United ha reagito raggiante.

Leggi anche: