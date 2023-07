Evasione fiscale, Hunter Biden si dichiara colpevole ma il patteggiamento è a rischio. Alla Camera i Repubblicani minacciano l’impeachment

Hunter Biden, il figlio primogenito del presidente degli Stati Uniti Joe, si è dichiarato colpevole di aver evaso le tasse nel 2017 e nel 2018. Nei giorni scorsi, gli avvocati del 53enne hanno raggiunto un accordo con i procuratori per un patteggiamento. La pena concordata però è a rischio. Secondo quanto riportano i media americani, la giudice del tribunale del Delaware Maryellen Noreika – nominata da Donald Trump – ha messo in discussione l’intesa. In particolare, Noreika avrebbe puntualizzato che un eventuale patteggiamento non garantirebbe a Hunter Biden l’immunità anche nelle altre inchieste a suo carico, per esempio quelle per i presunti affari illegali condotti all’estero. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che il figlio di un presidente in carica si dichiara colpevole di un reato, seppur minore e quasi sicuramente non punito con il carcere. In un briefing con la stampa, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha affermato che sia Joe Biden che la moglie e First Lady Jill sostengono il figlio.

La minaccia di impeachment

Nel frattempo, il processo a carico del first son ha scatenato nuove reazioni politiche. Ieri lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, ha agitato lo spettro di un possibile impeachment di Joe Biden nell’ambito delle attività condotte all’estero dalla sua famiglia, e in particolare proprio dal figlio Hunter. «Quando Biden ha corso per la Casa Bianca, ha detto al pubblico che la sua famiglia non ha mai ricevuto un dollaro dalla Cina. Un fatto che si è rivelato non vero», ha detto ieri McCarthy in un’intervista a Fox News in cui ha citato le due talpe dell’agenzia delle entrate che per prime hanno mosso le accuse. «Questo – ha aggiunto lo speaker della Camera – potrebbe tradursi in un’inchiesta per l’impeachment».

Credits foto: EPA/Shawn Thew | Hunter Biden arriva al tribunale federale di Wilmington, in Delaware (26 luglio 2023)

