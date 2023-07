L’appello del Papa ai giovani: «Basta con i selfie, mettetevi in cammino» – Il video

In un’epoca di guerra, ma anche di smarrimento collettivo e di frammentazione sociale, Papa Francesco invia un nuovo accorato appello ai giovani: «Abbiamo bisogno di qualcos’altro, mettetevi in cammino per aiutare gli altri». Le frasi del Papa sono contenute in un video benaugurale per la Giornata mondiale della Gioventù, che si aprirà il prossimo 1° agosto a Lisbona. In cui Bergoglio dialoga virtualmente con alcuni ragazzi di tutto il mondo. E con loro parla di ciò che incide sulla loro quotidianità. «Maria, appena sa che sarà la madre di Dio, non sta lì a farsi un selfie o a mettersi in mostra. La prima cosa che fa è mettersi in cammino, in fretta e furia, per servire, per aiutare. Anche voi dovete imparare da lei a mettervi in cammino per aiutare gli altri», sprona il Papa, che ricorda come la Chiesa «non può essere un club di anziani: ha bisogno di giovani per non invecchiare». Poi il Pontefice allarga lo sguardo all’orizzonte globale: «Siamo in guerra, abbiamo bisogno di qualcos’altro. Un mondo che non abbia paura di testimoniare il Vangelo. Un mondo in cui ci sia gioia, perché se noi cristiani non abbiamo gioia non siamo credibili».

