«Buona sera brava gente!»: la prima volta di un Papa in diretta su Facebook

«Buona sera brava gente, è vero che voi siete bravi? Così mi ha detto il Padre. Grazie del vostro lavoro e del voler nutrirvi con l’acqua che è la parola di Dio». La prima volta di un Papa in diretta su Facebook su un canale non ufficiale della Santa Sede è un colloquio tra padre Enzo Fortunato, frate francescano molto attivo sui social e grande comunicatore, e Papa Francesco. Una sorpresa per i follower del frate, che ha spiegato al Pontefice come funzionasse la diretta: «Ora è arrivato un segnale a tutti quelli che ci seguono, aspettiamo che ci raggiungano». Padre Enzo Fortunato ha chiesto a Papa Francesco un suo pensiero su «cosa significhi nutrirsi della parola di Dio ogni giorno», per fare «un regalo alla brava gente» che da «oltre tre anni» lo segue. Il Pontefice si è allora rivolto a chi seguiva la diretta: «Se a noi manca l’acqua la cosa non funziona, la parola di Dio è come l’acqua: è quella che dà vita, che è sempre con noi, che ci fa crescere. Avanti con la parola di Dio, non lasciatela, e continuate a essere brava gente». Poi la benedizione del Pontefice, accanto al sorridente francescano.

