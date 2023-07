Lo sfogo di Saviano dopo lo stop in Rai: «Ecco cosa accade con l’estrema destra al governo. Sergio? È lì per obbedire» – Il video

«Quando c’è un governo di estrema destra, ecco cosa accade. C’era da aspettarselo». Commenta così Roberto Saviano, con una lunga diretta su Instagram, la cancellazione del suo programma Insider, faccia a faccia con il crimine: 4 puntate già registrate e inizialmente previste per novembre su RaiTre. «Ho appreso dai giornali, senza nessuna chiamata o altro, che la seconda stagione di Insider viene cancellata adducendo una presunta violazione del codice etico», dice Saviano parlando ai suoi follower. Lo scrittore si scaglia poi contro l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. «Lui è stato messo lì nella veste di obbediente vassallo della politica, per obbedire al povero Matteo Salvini che è in fortissima agonia politica», attacca Saviano. Nel corso della diretta, lo scrittore poi aggiunge: «Stupisce la furbizia di accostare la mia vicenda alla situazione di Filippo Facci», il giornalista di Libero che si è visto cancellare la sua striscia quotidiana del Tg2 dopo una polemica relativa alla vicenda del figlio di Ignazio La Russa. «Io attacco il potere – precisa Saviano -. È per questo che pago con il mio corpo la cancellazione del programma». Lo scrittore poi fa notare come la decisione della Rai non avrà ripercussioni solo su di lui, ma anche su tutte le altre persone che hanno lavorato a Insider: «Questa trasmissione è stata realizzata, ma non pagata. Ci sono persone che per un anno hanno lavorato a questo progetto e ancora non sono state pagate. L’atteggiamento censorio fatto dalla Rai ha un unico obiettivo: invitare ad abbassare alla testa e a non criticare». Saviano si lascia andare poi a un altro attacco nei confronti del governo: «Abbiamo a che fare con politici violentissimi. Giorgia Meloni è una delle politiche più violente della storia democratica», sostiene lo scrittore. A proposito di Salvini, invece, Saviano parla di «un profilo di incompetenza e ignoranza».

Credits foto: ANSA/Ettore Ferrari | Roberto Saviano sul palco dell’Ariston a Sanremo (3 febbraio 2022)

Leggi anche: